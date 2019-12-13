Джонсон: Brexit состоится - никаких "если", никаких "но" и никакого референдума

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ему удалось "вывести из тупика" британскую политику, достигнув лучших результатов выборов консерваторов за последние 30 лет.

Об этом он заявил, выступая в Вестминстере перед своими сторонниками, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Этими выборами, я думаю, мы положили конец всем жалким угрозам проведения второго референдума", - сказал Джонсон

Он отметил, что "политики растратили последние три с половиной года из-за противоречий", но "эти выборы означают, что реализовать Brexit сейчас является неоспоримым, непреодолимым решением британского народа".

"Я положу конец всем этим глупостям, и мы проведем Brexit в срок до 31 января. Никаких если, никаких но, никаких возможно", - сказал он.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании завершились победой Консервативной партии с наилучшим результатом со времен Маргарет Тэтчер.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС. Это позволит завершить выход Британии из ЕС до 31 января 2020 года.