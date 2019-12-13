Пожежа на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов": 2 загиблих, 14 постраждалих

Внаслідок пожежі на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинули двоє військовослужбовців, 14 осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Військовослужбовець контрактної служби загинув при боротьбі за живучість відсіку і був виявлений пошуковою групою в одному з приміщень сьогодні вранці.

Фото ТАСС

Пізніше було знайдено тіло офіцера служби живучості корабля, який після початку пожежі відправився до місця проведення зварювальних робіт, щоб евакуювати звідти робітників.

Медики надають допомогу 14 потерпілим в результаті пожежі, 10 з них отруїлися продуктами горіння.

Нагадаємо, вранці 12 грудня почалася пожежа на єдиному російському авіаносці - важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року проходить ремонт в Мурманську. Площа пожежі сягала 600 квадратних метрів.

Пожежу гасили добу, за попередніми даними, він виник під час зварювальних робіт. Авіаносець планували повернути в стрій після ремонту в 2022 році, тепер терміни зрушили мінімум на пів року.

"Адмірал Кузнецов" брав участь у військовій операції Росії в Сирії. 2017 року його почали ремонтувати, а торік плавучий док, в якому він ремонтувався, затонув.