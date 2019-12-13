Пожежа на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов": 2 загиблих, 14 постраждалих
Внаслідок пожежі на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинули двоє військовослужбовців, 14 осіб госпіталізовано.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
Військовослужбовець контрактної служби загинув при боротьбі за живучість відсіку і був виявлений пошуковою групою в одному з приміщень сьогодні вранці.
Пізніше було знайдено тіло офіцера служби живучості корабля, який після початку пожежі відправився до місця проведення зварювальних робіт, щоб евакуювати звідти робітників.
Медики надають допомогу 14 потерпілим в результаті пожежі, 10 з них отруїлися продуктами горіння.
Нагадаємо, вранці 12 грудня почалася пожежа на єдиному російському авіаносці - важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року проходить ремонт в Мурманську. Площа пожежі сягала 600 квадратних метрів.
Пожежу гасили добу, за попередніми даними, він виник під час зварювальних робіт. Авіаносець планували повернути в стрій після ремонту в 2022 році, тепер терміни зрушили мінімум на пів року.
"Адмірал Кузнецов" брав участь у військовій операції Росії в Сирії. 2017 року його почали ремонтувати, а торік плавучий док, в якому він ремонтувався, затонув.