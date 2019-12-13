Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": 2 погибших, 14 пострадавших

В результате пожара на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" погибли двое военнослужащих, 14 человек госпитализированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений сегодня утром.

фото - ТАСС

Позже было найдено тело офицера службы живучести корабля, который после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в результате пожара, 10 из них отравились продуктами горения.

Напомним, утром 12 декабря начался пожар на единственном российском авианосце - тяжелом крейсере "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года находится на ремонте в Мурманске. Площадь пожара достигала 600 квадратных метров.

Пожар тушили сутки, по предварительным данным, он возник во время сварочных работ. Авианосец планировали вернуть в строй после ремонта в 2022 году, теперь сроки сдвинулись минимум на полгода.

"Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции России в Сирии. В 2017 году его начали ремонтировать, а в прошлом году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.