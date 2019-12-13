У Франції профспілки пригрозили розширенням страйку і на різдвяні свята

Низка французьких профспілок дали зрозуміти, що готові розшити страйк і на різдвяні свята з метою тиску на уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Після тижневого страйку готовність профспілок продовжувати протести не зменшується. Особливо рішуче налаштовані машиністи компанії оператора французької залізниці SNCF.

Разом з тим вже за тиждень у Франції стартує сезон різдвяних свят, і існує ризик, що потяги в цей час працюватимуть з перебоями.

Декілька профспілок, зокрема, CGT, SUD Rail, FO оголосили, що готові підвищувати тиск на уряд. Вони стверджують, що не будуть призупиняти страйки на свята, якщо уряд не відкличе свій суперечливий проєкт пенсійної реформи.

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При цьому у мандрівників ще свіжі спогади про попередню хвилю протестів працівників SNCF навесні 2018 року проти реформи залізниці. Страйки, що розтягнулися на 36 днів, завадили багатьом французам насолодитися травневими святами.

Востаннє у Франції страйк залізничників припадав на різдвяні свята у 1986 році. Тоді робота залізниці була паралізована на місяць, страйк офіційно завершився 14 січня.

Нинішній страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків. Тоді він також припав на кінець року, однак завершився 21 грудня.

Президент Франції хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Провал реформи означатиме дефіцит до 17 млрд євро або 0,7% ВВП до 2025 року.

Держслужбовці виступають проти підвищення пенсійного віку до 62 років. Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.