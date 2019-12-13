Міністру фінансів Фінляндії довелося вибачатися за опитування щодо мігрантів в Instagram

Міністр фінансів Фінляндії Катрі Кулмуні видалила пост в Instagram і вибачилася після критики з боку правозахисної групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Кулмуні опублікувала у своєму особистому акаунті в Instagram опитування про те, чи потрібно повертати з сирійського табору аль-Хол дружин терористів ІДІЛ, які мають фінське громадянство, або варто обмежитися тільки дітьми.

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Пізніше вона видалила опитування і попросила вибачення за публікацію. Однак вона встигла поширитися соцмережами і ЗМІ, спричинивши обурення у багатьох організацій, що борються за права людини.

Кулмуні повідомила цього ранку в Twitter, що вибрала невдалий спосіб для з'ясування свого питання. Водночас вона підкреслила, що громадська дискусія в даному випадку вкрай важлива.

Кулмуні крім міністерської посади також очолює Центристську партію, яка входить до правлячої п'ятипартійної коаліції.

Опитування Кулмуні обурило організацію Human Right Watch. Піар-директор організації Ендрю Стролейн назвав опитування "жахливим".

Фінляндія - одна з багатьох країн ЄС, які намагаються вирішити, що робити зі своїми громадянами, утримуваними в таборі аль-Хол. Наступного тижня фінський парламент розглядатиме це питання.