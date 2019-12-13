Министру финансов Финляндии пришлось извиняться за опрос по мигрантам в Instagram

Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни удалила пост в Instagram и извинилась после критики со стороны правозащитной группы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Кулмуни опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram опрос о том, нужно ли возвращать из сирийского лагеря аль-Холл жен террористов ИГИЛ, которые имеют финское гражданство, или стоит ограничиться только детьми.

Читайте также Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьерка

Позже она удалила опрос и извинилась за публикацию. Тем не менее, она успела распространиться по соцсетям и СМИ, вызвав возмущение у многих организаций, борющихся за права человека.

Кулмуни сообщила утром в Twitter, что выбрала неудачный способ для выяснения своего вопроса. В то же время она подчеркнула, что общественная дискуссия в данном случае крайне важна.

Кулмуни кроме министерской должности также возглавляет центристскую партию, которая входит в правящую пятипартийную коалицию.

Опрос Кулмуни возмутил организацию Human Right Watch. Пиар-директор организации Эндрю Стролейн назвал его "ужасным".

Финляндия - одна из многих стран ЕС, которые пытаются решить, что делать со своими гражданами, содержащимися в лагере аль-Холл. На следующей неделе финский парламент будет рассматривать этот вопрос.