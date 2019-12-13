Французькі поліцейські застрелили чоловіка з ножем у діловому кварталі Парижа

Французькі поліцейські застрелили чоловіка, який погрожував їм ножем в паризькому діловому районі Дефанс.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Працівник охорони попередив поліцію про присутність чоловіка, озброєного ножем, на площі Ла Дефанс.

Підозрюваний кинувся в бік патруля з трьох чоловіків, який пішов перевірити ситуацію, вибіг з ножем і кричав: "Я тебе вб'ю".

Поліцейські зробили сім пострілів, при цьому два постріли влучили чоловіку в груди та стегно. За даними джерел, загиблим був 42-річний марокканець, який в червні втік із психіатричного відділення однієї із лікарень.