Французские полицейские застрелили мужчину с ножом в деловом квартале Парижа
Пятница, 13 декабря 2019, 19:36
Французские полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом в парижском деловом районе Дефанс.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Сотрудник охраны предупредил полицию о присутствии человека, вооруженного ножом, на площади Ла Дефанс.
Подозреваемый бросился в сторону патруля из трех мужчин, который пошел проверить ситуацию, выбежал с ножом и кричал: "Я тебя убью".
Полицейские сделали семь выстрелов, при этом два выстрела попали мужчине в грудь и бедро. По данным источников, погибшим был 42-летний марокканец, который в июне сбежал из психиатрического отделения одной из больниц.
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