Зеленський і Гахарія підписали положення про українсько-грузинську Стратегічну раду

Президент України та прем’єр-міністр Грузії у Києві підписали Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

Президент Володимир Зеленський і прем’єр Грузії Георгій Гахарія обговорили можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції та підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства, йдеться у повідомленні.

Було обговорено можливості посилення взаємодії також у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.

Зеленський "високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами, зазначивши, що Грузія є важливим перспективним ринком для українського експорту". Він також "відзначив наявні можливості для активізації інвестиційної сфери".

У цьому контексті сторони домовилися про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва вже у І кварталі 2020 року в Тбілісі.

Нагадаємо, за словами МЗС, взаємоприйнятні терміни візиту президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну до кінця цього року не вдалося узгодити через насичені робочі графіки лідерів України та Грузії, сторони працюють над його підготовкою в наступному році.