Зеленский и Гахария подписали положение об украинско-грузинском Стратегическом совете

Президент Украины и премьер-министр Грузии в Киеве подписали Положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, который должен стать ключевым механизмом двустороннего диалога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Владимир Зеленский и премьер Грузии Георгий Гахария обсудили возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции и подтвердили настрой на дальнейшее развитие украинско-грузинского стратегического партнерства, говорится в сообщении.

Были обсуждены возможности усиления взаимодействия также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.

Зеленский "высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта". Он также "отметил имеющиеся возможности для активизации инвестиционной сферы".

В этом контексте стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в I квартале 2020 году в Тбилиси.

Напомним, по словам МИД, взаимоприемлемые сроки визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину до конца этого года не удалось согласовать из-за насыщенных графиков лидеров Украины и Грузии, стороны работают над его подготовкой в следующем году.