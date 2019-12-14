У Німеччині занепокоїлись про 350 компаній, залучених до Nord Stream 2

Загалом близько 350 компаній з Німеччини залучені до суперечливого проєкту газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit Online.

Через заплановані санкції проти газопроводу з боку США ці компанії тепер повинні "турбуватися про свій бізнес", сказав Траєр.

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Нагадаємо, 11 грудня Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Згідно з даними консорціуму Nord Stream 2 AG, в Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.