Макрон: Польща буде без фінансування, якщо не підпише цілі ЄС щодо викидів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща не матиме доступу до фонду в 100 мільйонів євро для фінансування кліматичних переходів, якщо не підпише цілі Європейського Союзу щодо викидів в червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Лідери країн ЄС на саміті у четвер у Брюсселі підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.

Але країни ЄС наразі звільнили Польщу від зобов'язання, погодившись на аргументи Варшави, що країна потребує більше часу через суттєву енергетичну залежність від вугілля.

"Одна країна-член не має необхідного бачення у своїй національній стратегії", - сказав Макрон на пресконференції. "Якщо врешті-решт вони не підпишуть, Польща виключить себе з таких механізмів, як механізм солідарності".

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Польському прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому на саміті ЄС було надано ще пів року, щоб вирішити, чи приєднуватися до кліматичних цілей блоку. Дипломати казали, що в Польщі раніше висловлювали ідею встановити дату на 2070 рік.

"Польща досягне кліматичної нейтральності своїми темпами", - сказав Моравецький, який, однак, вважає, що Варшава матиме доступ до фонду. За його словами, найближчі місяці будуть присвячені перемовинам на тему умов виплати коштів.

"Диявол криється у деталях, і ми хочемо пояснити деталі, щоб новий фонд послужив справжньому, справедливому перетворенню економіки Польщі, енергетики та обслуговував польські домогосподарства", - заявив Моравецький журналістам у п'ятницю. "Це може бути величезна ін'єкція дуже добрих, додаткових коштів".

Лідери ЄС погодилися повернутися до цього питання в червні, а до цього ЄС також проведе переговори щодо свого наступного семирічного бюджету. Це може дати решті блоку шанс посилити тиск на Моравецького, оскільки Польща вже є найбільшим бенефіціаром коштів ЄС та просить додаткову допомогу з перехідного фонду для очищення енергетики.