Макрон: Польша будет без финансирования, если не подпишет цели ЕС по выбросам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша не получит доступа к фонду в 100 млн евро для финансирования климатических переходов, если не подпишет цели Европейского Союза по выбросам в июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг в Брюсселе поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы на первый климатически нейтральный континент до 2050 года.

Но страны ЕС пока освободили Польшу от обязательства, согласившись на аргументы Варшавы, что страна требует больше времени из-за существенной зависимости от угля.

"Одна страна-член не имеет необходимого видения в своей национальной стратегии", - сказал Макрон на пресс-конференции. "Если в конце концов они не подпишут, Польша исключит себя из таких механизмов, как механизм солидарности".

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Польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому на саммите ЕС было предоставлено еще полгода, чтобы решить, присоединяться ли климатическим целям блока. Дипломаты говорили, что в Польше ранее высказывали идею установить дату на 2070 год.

"Польша достигнет климатической нейтральности своими темпами", - сказал Моравецкий, который, однако, считает, что Варшава будет иметь доступ к фонду. По его словам, ближайшие месяцы будут посвящены переговорам на тему условий выплаты денежных средств.

"Дьявол кроется в деталях, и мы хотим прояснить детали, чтобы новый фонд послужил настоящему, справедливому превращению экономики Польши, энергетики и обслуживал польские домохозяйства", - заявил Моравецкий журналистам в пятницу. "Это может быть огромная инъекция очень хороших, дополнительных средств".

Лидеры ЕС согласились вернуться к этому вопросу в июне, а до этого ЕС также проведет переговоры относительно своего следующего семилетнего бюджета. Это может дать остальному блоку шанс усилить давление на Моравецкого, поскольку Польша уже является крупнейшим бенефициаром средств ЕС и просит дополнительную помощь из переходного фонда для очищения энергетики.