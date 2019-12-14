У Франції страйк триває 10-й день поспіль

Субота, 14 грудня, стала десятим днем страйку у Франції проти урядової реформи пенсійної системи. Тривають масові обмеження у місцевому та міжміському транспорті країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

За даними оператора державної залізниці SNCF, курсував лише один із чотирьох запланованих швидкісних поїздів TGV.

У Парижі дев'ять ліній метро залишилися повністю закритими; також були проблеми з міськими електричками RER.

Автобусне сполучення було забезпечено до 60 відсотків. Однак трамваї курсували майже як звичайно.

Низка французьких профспілок дали зрозуміти, що готові розширити страйк і на різдвяні свята з метою тиску на уряд.

Нинішній страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

Президент Франції хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Прем'єр Едуард Філіп, зокрема, сказав, що пенсійний вік залишиться на рівні 62 роки, хоча з 2027 року будуть потрібні додаткові два роки роботи, щоб люди могли піти з повною пенсією. Це означає, що люди, які народилися після 1974 року народження, повинні будуть працювати до 64 років, щоб отримати повну пенсію.

Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.