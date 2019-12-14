Італійська авіакомпанія призупиняє польоти за трьома маршрутами в Україні

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Аvianews.сom.

Останній цьогоріч рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. В системі бронювання продаж відкритий на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.

Останні рейси Харків-Рим цього зимового сезону відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан - 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. На цей момент продаж на інші дати, зокрема літній розклад 2020 року, недоступні.

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Причина рішення - "загальне зниження пасажиропотоку в цей період".

Пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовну зміну квитка на альтернативні рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року або отримати повне повернення вартості.

З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа авіакомпанії до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова будуть припинені.