SkyUp запускає рейси Київ – Піза
Вівторок, 19 листопада 2019, 16:20
Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines 19 листопада відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Пізи (Італія).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.
Польоти почнуть з 1 квітня 2020 року двічі на тиждень: у середу й суботу. Вартість квитків - від 1667 гривень.
"Піза – вже шосте італійське місто, в яке планує летіти SkyUp наступного сезону", – заявили в авіакомпанії.
19 листопада також стало відомо, що авіакомпанія SkyUp 3 квітня 2020 року відновить виконання польотів з Харкова до Парижа.
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