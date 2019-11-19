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SkyUp запускає рейси Київ – Піза

Вівторок, 19 листопада 2019, 16:20

Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines 19 листопада відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Пізи (Італія).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

Польоти почнуть з 1 квітня 2020 року двічі на тиждень: у середу й суботу. Вартість квитків - від 1667 гривень.

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"Піза – вже шосте італійське місто, в яке планує летіти SkyUp наступного сезону", – заявили в авіакомпанії.

19 листопада також стало відомо, що авіакомпанія SkyUp 3 квітня 2020 року відновить виконання польотів з Харкова до Парижа.

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Італія
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