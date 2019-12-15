Греті Тунберг забракло місця в німецькому потязі – їхала додому, сидячи на підлозі

Ініціаторка руху Fridays for Future, шведська активістка Грета Тунберг опублікувала фото, на якому вона сидить на підлозі в німецькому швидкісному поїзді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому!"- написала дівчина у своєму мікроблозі Twitter в ніч на неділю, 15 грудня.

Цей пост став дуже популярним в Німеччині, користувачі соцмережі поспівчували Греті і скористалися приводом, щоб висловити критику щодо держконцерну Deutsche Bahn.

Тунберг подорожує залізницею, оскільки відмовилася від перельотів на літаках з екологічних міркувань.

Активістка відвідала 25-ту Всесвітню конференцію ООН з проблем зміни клімату (COP25) в Мадриді і виступила з жорсткою критикою заходу.

На думку 16-річної активістки, його учасники "ігнорують науку", а сама конференція провалилася. Проте дівчина не має наміру припиняти активну діяльність у сфері захисту клімату. "Що б не сталося, ми не здамося. Ми тільки почали", - підкреслила Тунберг, що стала ініціатором і обличчям глобального молодіжного руху "П'ятниці заради майбутнього".

Нагадаємо, американський журнал Time визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".