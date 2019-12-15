Грете Тунберг не хватило места в немецком поезде – ехала домой, сидя на полу

Инициатор движения Fridays for Future, шведская активистка Грета Тунберг опубликовала фото, на котором она сидит на полу в немецком скоростном поезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!"- написала девушка в своем микроблоге Twitter в ночь на воскресенье, 15 декабря.

Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети посочувствовали Грете и воспользовались поводом, чтобы высказать критику в отношении госконцерна Deutsche Bahn.

Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах из экологических соображений.

Активистка посетила 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25) в Мадриде и выступила с жесткой критикой запада.

По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. Однако девушка не намерена прекращать активную деятельность в сфере защиты климата. "Что бы ни случилось, мы не сдадимся. Мы только начали", - подчеркнула Тунберг, что стала инициатором и лицом глобального молодежного движения "Пятницы ради будущего".

Напомним, американский журнал Time признал шведскую екоактивістку Грету Тунберг "Человеком года".