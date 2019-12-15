54 тисячі мешканців міста в Італії евакуювали через бомбу часів Другої світової

Влада італійського міста Бріндізі евакуювала 54 тисячі мешканців через знешкодження виявленої у листопаді британської бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Repubblica.

Мешканці мали залишити місто до 8 ранку неділі. Після цього життя у Бріндізі завмерло, був призупинений рух потягів і авіатранспорту.

Це була найбільша евакуація міського населення в Італії. В цю операцію були залучені тисячі людей, в тому числі поліція, пожежники і військові. Вулиці міста патрулювали з допомогою безпілотників, щоб відстежити можливих порушників наказу про евакуацію.

Незадовго до полудня стало відомо, що спеціалістам вдалося без проблем нейтралізувати бомбу, що містила 40 кілограмів тринітротолуолу.

У другій половині дня неділі мешканцям Бріндізі дозволили повертатися у свої домівки.

Бомба була виявлена 2 листопада під час робіт з розширення кінотеатру. Ця бомба часів Другої світової війни, англійського виробництва, швидше за все, скинута в 1941 році.