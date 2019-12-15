54 тысячи жителей города в Италии эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Власти итальянского города Бриндизи эвакуировала 54 тысячи жителей из-за обезвреживания обнаруженной в ноябре британской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Repubblica.

Жители должны были покинуть город до 8 рака воскресенья. После этого жизнь в Бриндизи замерла, было приостановлено движение поездов и авиатранспорта.

Это была самая большая эвакуация городского населения в Италии. В эту операцию были вовлечены тысячи людей, в том числе полиция, пожарные и военные. Улицы города патрулировали с помощью беспилотников, чтобы отследить возможных нарушителей приказа об эвакуации.

Незадолго до полудня стало известно, что специалистом удалось без проблем нейтрализовать бомбу, содержавшую 40 килограммов тринитротолуола.

Во второй половине дня воскресенья жителям Бриндизи разрешили возвращаться в свои дома.

Бомба была обнаружена 2 ноября во время работ по расширению кинотеатра. Эта бомба времен Второй мировой войны, английского производства, скорее всего, сброшенная в 1941 году.