Эрдоган: Турция может закрыть для США свои военные базы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "в случае необходимости" может закрыть две свои базы, где дислоцируются американские солдаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

"Если необходимо, мы проведем дискуссии со всеми нашими делегациями, и, если необходимо, мы можем закрыть "Инджирлик" (военно-воздушная база на юге провинции Адана) и "Куречик" (радиолокационная станция на востоке провинции Малатии)", - сказал Эрдоган.

Говоря о резолюции, принятой в Сенате США о признании геноцида армян, Эрдоган заявил, что законопроект является "полностью политическим".

"Мы сожалеем, что поляризация во внутренней политике США имела негативные последствия для нас и некоторые группы злоупотребляют событиями в отношении нашей страны ради собственных интересов, чтобы ослабить Трампа", - добавил Эрдоган.

База "Инджирлик" является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов "Исламского государства" в Сирии и Ираке. База "Куречик" является частью системы ПРО НАТО в Европе.