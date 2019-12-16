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МЗС назвало досягнення за 100 днів уряду: звільнення моряків, перемога в судах і безвіз з Еквадором

Понеділок, 16 грудня 2019, 09:39

Міністерство закордонних справ України підсумувало свою діяльність за 100 днів роботи нового уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", інфографіка з досягненнями викладена у Twitter МЗС.

Міністерство повідомляє про повернення 105 громадян України, які незаконно утримувалися на території інших держав, в тому числі 24 українських моряків, захоплених в Керченській протоці.

МЗС також нагадало про проміжну перемогу в Міжнародному суді ООН, який визнав свою юрисдикцію у справі за позовами України проти РФ.

У повідомленні згадується підписання безвізу з Еквадором, Колумбією, Монголією та Маршалловими островами.

Крім того, є нові кроки у кампанії #CorrectUA: Міжнародна асоціація повітряного транспорту затвердила конкретні написання українських міст відповідно до української транслітерації. Також правильні назви почали використовувати низка провідних світових ЗМІ.

У МЗС також нагадали про відкриття семи нових консульств в Австрії, Франції, Білорусі, Грузії, Італії та Монголії.

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МЗС
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