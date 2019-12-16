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МИД назвал достижение за 100 дней: освобождение моряков, победа в судах и безвиз с Эквадором

Понедельник, 16 декабря 2019, 09:39

Министерство иностранных дел Украины подытожило свою деятельность за 100 дней работы нового правительства.

Как сообщает "Европейская правда", инфографика с достижениями изложена в Twitter МИДа.

Министерство сообщает о возвращении 105 граждан Украины, которые незаконно удерживались на территории других государств, в том числе 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

МИД также напомнил о промежуточной победе в Международном суде ООН, признавшем свою юрисдикцию по искам Украины против РФ.

В сообщении упоминается подписания безвиза с Эквадором, Колумбией, Монголией и Маршалловыми островами.

Кроме того, есть новые шаги в кампании #CorrectUA: Международная ассоциация воздушного транспорта утвердила конкретные написания украинских городов в соответствии с украинской транслитерацией. Также правильные названия начали использовать ряд ведущих мировых СМИ.

В МИД также напомнили об открытии семи новых консульств в Австрии, Франции, Беларуси, Грузии, Италии и Монголии.

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МИД
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