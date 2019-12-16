Премьер Британии утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательстве РФ – СМИ

Отчет о вероятном вмешательстве России в британскую политику одобрен для публикации премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написали в Twitter несколько британских журналистов.

"В офисе премьера заявили, что отложенный отчет комитета по разведке о возможном вмешательстве России в британские выборы в настоящее время одобрен для публикации Борисом Джонсоном", - написал журналист The Guardian Питер Уокер.

No 10 says the contentiously-delayed intelligence committee report into alleged Russian interference in UK elections has now been approved for publication by Boris Johnson. Well, fancy that. — Peter Walker (@peterwalker99) December 16, 2019

Он также добавил, что публикации все равно еще придется подождать некоторое время, потому что должен быть назначен новый комитет по разведке, который формально утвердит публикацию.

Ранее Джонсон заявил, что у заявления о возможном российском вмешательстве нет оснований.

Отчет был окончательно доработан в марте и передан в офис премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать тревожащие разоблачения для Джонсона и его партии накануне парламентских выборов.