Премьер Британии утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательстве РФ – СМИ

Отчет о вероятном вмешательстве России в британскую политику одобрен для публикации премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написали в Twitter несколько британских журналистов.

"В офисе премьера заявили, что отложенный отчет комитета по разведке о возможном вмешательстве России в британские выборы в настоящее время одобрен для публикации Борисом Джонсоном", - написал журналист The Guardian Питер Уокер.

No 10 says the contentiously-delayed intelligence committee report into alleged Russian interference in UK elections has now been approved for publication by Boris Johnson. Well, fancy that.