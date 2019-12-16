Франція увійшла в новий тиждень страйків

Французькі транспортні страйки проти запланованої реформи пенсійної системи 16 грудня тривають дванадцятий день поспіль, оскільки уряд президента Франції Еммануеля Макрона залишається рішучим втілювати свої плани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Вранці влада зафіксувала рекордні затори у 630 кілометрів в районі Парижа, де повністю працювали лише дві лінії метро, ​які ​використовують автоматизовані потяги без водіїв. Інші 14 ліній метро були закриті або лише частково працювали.

Більшість регіональних та національних поїздів не курсувала. Міжнародні маршрути поїздів також зазнали перебоїв.

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У понеділок вранці водії вантажівок розпочали окремий протестний рух, влаштовуючи перекриття доріг у куточках Франції, щоб вимагати кращих зарплат та умов праці.

Макрон заявив, що хоче, щоб уряд "продовжив роботу" над пенсійними змінами, які передбачають підвищення пенсійного віку до 64 років та припинення спеціальних пільг для деяких працівників.

Ключові профспілки хочуть страйкувати й на Різдво, новий раунд протестів по всій Франції був запланований на вівторок.

У страйку здебільшого беруть участь працівники державного сектора, зокрема машиністи потягів, викладачі та працівники лікарень, які побоюються, що їм доведеться працювати довше задля нижчих пенсій.