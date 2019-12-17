В Совете Европы заявили, что Польша не выполняет антикоррупционные рекомендации

Совет Европы заявляет о невыполнении Польшей рекомендаций по борьбе с коррупцией. Как сообщает "Европейская правда".

Об этом говорится в обнародованном отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

"Польша была классифицирована как "глобально неудовлетворительная" в плане дальнейшей оценки, опубликованной сегодня о коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров", - говорится в документе.

В докладе указывается, что Польша выполнила 7 из 16 рекомендаций и лишь одну из шести рекомендаций по новейшей "специальной" процедуре по сильно критикуемым судебным реформам (2016 -2018).

В отчете говорится, что ситуация в парламенте не изменилась с 2014 года, когда был обнародован соответствующий отчет ЕС. Тогда ЕС рекомендовал Польше сделать более прозрачными отношения между парламентариями и лоббистами, а также разработать этические правила во избежание возможных конфликтов интересов.

Что касается органов юстиции, то GRECO видит необходимость в выполнении принятых в отношении Польши как члена ЕС решений.

Учитывая общий очень низкий уровень соблюдения рекомендаций, GRECO просит руководителя польской делегации представить отчет о ходе выполнения имплементационных рекомендаций не позднее 31 декабря 2020 года.