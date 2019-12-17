Європа менше ніж за годину до старту відклала запуск дослідницької космічної місії

Європейське космічне агентство у вівторок відклало запуск трирічної місії з вивчення планет в інших сонячних системах менш ніж за годину до її старту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Європейське космічне агентство оголосило, що запуск з Куру (Французька Гвіана) місії Characterising ExOPlanets Satellite або CHEOPS буде відкладено щонайменше на день.

Директор ЄКА з наукових питань Гюнтер Хасінгер повідомив, що причиною відстрочки є програмна помилка у модифікації універсального розгінного блоку ракети "Союз".

"З цією складною місією ми не будемо ризикувати", - додав він, порадивши "тримати пальці схрещеними на завтра".

Місія буде зосереджена на 100 з більш ніж 4000 екзопланет, відкритих досі, щоб частково визначити, чи є можливість існування планети, подібної до Землі, здатної підтримувати життя, сказав швейцарський астроном і лауреат Нобелівської премії Дідьє Келоз.

Космічний телескоп проаналізує щільність і радіуси екзопланет і визначить, чи є у них атмосфери, додав Келоз.

"Ми нічого не знаємо, крім того, що вони там", - сказав він.