Европа меньше чем за час до старта отложила запуск исследовательской космической миссии

Европейское космическое агентство во вторник отложило запуск трехлетней миссии по изучению планет в других солнечных системах менее чем за час до ее старта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Европейское космическое агентство объявило, что запуск с Куру (Французская Гвиана) миссии Characterising ExOPlanets Satellite или CHEOPS будет отложен как минимум на день.

Директор ЕКА по науке Гюнтер Хасингер сообщил, что причиной отсрочки является программная ошибка в модификации универсального разгонного блока ракеты "Союз".

"С этой сложной миссией мы не будем рисковать", - добавил он, посоветовав "держать пальцы скрещенными на завтра".

Миссия будет сосредоточена на 100 из более чем 4000 экзопланет, открытых до сих пор, чтобы частично определить, есть ли возможность существования планеты, подобной Земле, способной поддерживать жизнь, сказал швейцарский астроном и лауреат Нобелевской премии Дидье Келоз.

Космический телескоп проанализирует плотности и радиусы экзопланет и определит, есть ли у них атмосферы, добавил Келоз.

"Мы ничего не знаем, кроме того, что они там", - сказал он.