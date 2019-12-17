Німеччина оскаржила рішення щодо газопроводу OPAL - Суд ЄС

Суд ЄС офіційно підтвердив отримання скарги з боку Німеччини на рішення щодо обмеження використання "Газпромом" потужностей газопроводу OPAL.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Апеляція Німеччини в Суді ЄС (справа C-848/19 P) щодо рішення Загального суду ЄС у справі T-883/16 щодо газопроводу OPAL", - повідомив суд 17 грудня.

Суд Євросоюзу 10 вересня скасував рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Рішення Єврокомісії від 2016 року дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії.

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Довгостроковий наслідок рішення Суду ЄС - оператор газопроводу повинен забезпечити доступ до своєї інфраструктури третім сторонам, і використання певного газопроводу не може бути гарантоване на понад 50% виключно для "Газпрому" - в цьому конкретному випадку. Суд чітко вказав, що такі газопроводи не можуть бути виключені з правил ЄС.

Росіянам після вересневого рішення довелося скоротити обсяги транспортування газу "Північним потоком" на 12,8 млрд кубометрів блакитного палива на рік, натомість "Газпром" почав збільшувати транзит газу в Європу через Україну.