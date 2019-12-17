РФ і війська Асада проводять спільні навчання в Середземному морі

Російські та сирійські ВМС розпочали спільні військові навчання у східному Середземномор’ї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське державне агентство ТАСС 17 грудня.

Згідно з інформацією агентства, у маневрах задіяні російські літаки з авіабази Хмеймім, надводні кораблі РФ, ракетні катери і тральщики ВМС Сирії.

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За словами керівника навчань контр-адмірала Александр Юлдашева, тактичні групи кораблів виконають артилерійські стрільби і проведуть спільне маневрування в море. На березі підрозділи охорони та оборони будуть відпрацьовувати боротьбу з безпілотниками, незаконними збройними формуваннями, а також локалізацію та ліквідацію наслідків застосування зброї по об'єктах в Тартусі.

Юлдашев повідомив, що навчання "спрямовані на підвищення взаємодії між збройними силами РФ і САР для успішної боротьби з міжнародним тероризмом, незаконними збройними формуваннями, і на зміцнення взаємодії між двома країнами".

Інформації про тривалість навчань, кількість особового складу чи кількість військової техніки не наводять.

Росія з 2015 року розміщує у Сирії військові кораблі на морській базі Тартус та винищувачі на авіабазі Хмеймім.