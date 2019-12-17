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РФ и войска Асада проводят совместные учения в Средиземном море

Вторник, 17 декабря 2019, 15:37

Российские и сирийские ВМС начали совместные военные учения в Восточном Средиземноморье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС 17 декабря.

Согласно информации агентства, в маневрах задействованы российские самолеты с авиабазы ​​Хмеймим, надводные корабли РФ, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

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По словам руководителя учений контр-адмирала Александр Юлдашева, тактические группы кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и проведут совместное маневрирование в море. На берегу подразделения охраны и обороны будут отрабатывать борьбу с беспилотниками, незаконными вооруженными формированиями, а также локализацию и ликвидацию последствий применения оружия по объектам в Тартусе.

Юлдашев сообщил, что учения "направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами РФ и САР для успешной борьбы с международным терроризмом, незаконными вооруженными формированиями, и на укрепление взаимодействия между двумя странами".

Информацию о продолжительности учений, личном составе или количестве военной техники не приводят.

Россия с 2015 года размещает в Сирии военные корабли на морской базе Тартус и истребители на авиабазе Хмеймим.

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