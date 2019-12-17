Італію збурила карикатура, яка порівнює ЄС з нацистським концтабором

Римський карикатурист спричинив гарячі суперечки в Італії і за кордоном після того, як зобразив Європейський союз як нацистський табір смерті Освенцим, а британського прем’єра Бориса Джонсона – як утікача з концтабору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Художник Маріо Імпрота опублікував карикатуру у своєму Twitter в суботу, після того, як консерватори Джонсона здобули більшість на виборах у Британії.

На карикатурі Джонсон розмахує британським прапором під час втечі з концтабору з написом "Європейський Союз", розміщеним таким же чином, що і слова Arbeit macht frei на воротах табору.

Порівняння між ЄС і концтабором відразу ж викликало хвилю критики з боку політиків, єврейської громади Риму і навіть деяких послідовників художника в Twitter.

Меморіал Освенцима твітнув італійською мовою: "Arbeit macht frei був цинічною ілюзією, яку есесівці давали в'язням Освенцима. Ці слова стали одним із символів людоненависництва. Заради пам’яті жертв Освенцима боляче бачити, як цей символ використовується і ганебно ображається".

Художник став відомий в Італії як автор просвітницької кампанії для Риму за участю мера Вірджинії Раггі в якості героя японських коміксів. Раггі дистанціювалася від карикатури і припинила співпрацю з Імпротою.

Після хвилі критики художник в понеділок змінив карикатуру, замінивши зображення нацистського табору туалетом і заявивши, що було б неправильно "ототожнювати ЄС з концентраційним табором".