Италию возмутила карикатура, которая сравнивает ЕС с нацистским концлагерем

Римский карикатурист вызвал горячие споры в Италии и за рубежом после того, как изобразил Евросоюз как нацистский лагерь смерти Освенцим, а британского премьера Бориса Джонсона - как беглеца из концлагеря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Художник Марио Импрота опубликовал карикатуру в своем Twitter в субботу, после того как консерваторы Джонсона получили большинство на выборах в Великобритании.

На карикатуре Джонсон размахивает британским флагом во время побега из концлагеря с надписью "Европейский Союз", расположенной таким же образом, что и слова Arbeit macht frei на воротах Освенцима.

Сравнение между ЕС и концлагерем сразу же вызвало волну критики со стороны политиков, еврейской общины Рима и даже некоторых подписчиков художника в Twitter.

Мемориал Освенцима твитнул на итальянском языке: "Arbeit macht frei был циничной иллюзией, которую эсэсовцы давали узникам Освенцима. Эти слова стали одним из символов людоненавистничества. Ради памяти жертв Освенцима больно видеть, как этот символ позорно используется".

Художник стал известен в Италии как автор просветительской кампании для Рима с участием мэра Вирджинии Раджи в качестве героя японских комиксов. Раджи дистанцировалась от карикатуры и прекратила сотрудничество с Импротой.

После волны критики художник в понедельник сменил карикатуру, заменив изображение нацистского лагеря туалетом и заявив, что было бы неправильно "отождествлять ЕС с концлагерем".