Прем'єр-міністр Франції: ми не відмовимося від пенсійної реформи

Французький уряд має намір здійснити заплановану реформу пенсійної системи, незважаючи на загальнонаціональний страйк і протести профспілок, які вимагають її скасування.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Демократична і профспілкова опозиція нашому проєкту абсолютно законна. Але ми чітко позначили, в чому полягає наш проєкт, і мій уряд має твердий намір реформувати пенсійну систему і збалансувати її бюджет ", - сказав Філіп.

У вівторок у багатьох містах Франції проходять масштабні демонстрації проти пенсійної реформи.

Сьогодні вже тринадцятий день страйків, але акцію порівняних масштабів профспілки проводили востаннє 5 грудня.

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Президент Франції хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Прем'єр Едуард Філіп, зокрема, сказав, що пенсійний вік залишиться на рівні 62 роки, хоча з 2027 року будуть потрібні додаткові два роки роботи, щоб люди могли піти з повною пенсією. Це означає, що люди, які народилися після 1974 року народження, повинні будуть працювати до 64 років, щоб отримати повну пенсію.

Однією з альтернатив є обмеження пільг для тих, хто припиняє працювати до 64 років, і стимулювання тих, хто йде пізніше.