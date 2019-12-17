Премьер-министр Франции: мы не откажемся от пенсионной реформы

Французское правительство намерено осуществить запланированную реформу пенсионной системы, несмотря на общенациональную забастовку и протесты профсоюзов, требуют его отмены.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Демократическая и профсоюзная оппозиция нашему проекту абсолютно законна. Но мы четко обозначили, в чем заключается наш проект, и мое правительство твердо намерено реформировать пенсионную систему и сбалансировать ее бюджет", - сказал Филипп.

Во вторник во многих городах Франции проходят масштабные демонстрации против пенсионной реформы.

Сегодня уже тринадцатый день забастовок, но акцию сопоставимых масштабов профсоюзы проводили в последний раз 5 декабря.

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Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Премьер Эдуар Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 лет, хотя с 2027 года потребуются дополнительные два года работы, чтобы люди могли пойти с полной пенсией. Это означает, что люди, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто уходит позже.