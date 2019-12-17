Уряд Молдови продовжив мораторій на видачу громадянства за інвестиції

Уряд Молдови прийняв рішення продовжити на два місяці мораторій на видачу громадянства в обмін на інвестиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Таким чином, програма залишиться замороженою як мінімум до 24 лютого 2020 року.

Згідно з проєктом рішення, міністерство економіки зажадало, щоб протягом 30 днів міністерство закордонних справ, Бюро з міграції та притулку, Національний центр боротьби з корупцією, Служба інформації і безпеки представили оцінку програми з точки зору ризиків, які вона несе для громадського порядку, державної безпеки, корупції та відмиванні грошей.

Повідомляється, що після цього спеціальна комісія повинна представити уряду звіт з висновками і рекомендаціями з приводу програми протягом 15 днів.

Програма передбачає, що іноземець може отримати громадянство Молдови, якщо він перерахує не менше 100 тис. євро у Фонд публічних інвестицій для довгострокового розвитку або не менше 250 тис. євро в один із стратегічних напрямів розвитку Республіки Молдова.

31 липня парламент вирішив ввести чотиримісячний мораторій на прийом заявок на отримання молдавського громадянства.

У жовтні колишній міністр фінансів В'ячеслав Негруце повідомив, що громадянство Республіки Молдова "продається" на сайті в Іраку як "найдешевший європейський паспорт".