Правительство Молдовы продлило мораторий на выдачу гражданства за инвестиции

Правительство Молдавии приняло решение продлить на два месяца мораторий на выдачу гражданства в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Таким образом, программа останется замороженной как минимум до 24 февраля 2020 года.

Согласно с проектом решения, министерство экономики потребовало, чтобы в течение 30 дней министерство иностранных дел, Бюро по миграции и убежища, Национальный центр борьбы с коррупцией, Служба информации и безопасности представили оценку программы с точки зрения рисков, которые она несет для общественного порядка, государственной безопасности, коррупции и отмывании денег.

Сообщается, что после этого специальная комиссия должна представить правительству отчет с выводами и рекомендациями по поводу программы в течение 15 дней.

Программа предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если он перечислит не менее 100 тыс. евро в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития или не менее 250 тыс. евро в одно из стратегических направлений развития Республики Молдова.

31 июля парламент решил ввести четырехмесячный мораторий на прием заявок на получение молдавского гражданства.

В октябре бывший министр финансов Вячеславу Негруце сообщил, что гражданство Республики Молдова "продается" на сайте в Ираке как "самый дешевый европейский паспорт".