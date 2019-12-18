США схвалили зняття збройного ембарго з Кіпру, Анкара попередила про ескалацію
Конгрес США проголосував у вівторок за скасування збройного ембарго щодо Кіпру, а Туреччина попередила, що ця зміна багаторічної політики стане "небезпечною ескалацією" напруженості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.
Ембарго наклали 1987 року з метою запобігання нарощуванню зброї, яка могла перешкоджати дипломатичним зусиллям щодо об'єднання розділеного Кіпру. Острів розколовся за етнічною ознакою 1974 року після турецького вторгнення, що відбулося після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.
Американське рішення "не матиме жодного іншого результату, крім перешкоджання зусиллям щодо врегулювання на острові та створення небезпечної ескалації", - йдеться у заяві турецького міністерства закордонних справ.
Крок США був затверджений як частина великого законопроєкту про витрати на оборону, який ухвалили обидві палати Конгресу США, а президент Дональд Трамп, як очікується, підпише його.
США погрожують Анкарі подальшими санкціями за купівлю зенітно-ракетних систем С-400 у Росії після вилучення Туреччини з програми винищувачів F-35 на початку цього року.
Російське міністерство закордонних справ заявляло, що зняття ембарго входить в "антиросійські плани" військового нарощування США на Кіпрі, щоб протистояти зростанню впливу Росії в регіоні.