США одобрили снятие эмбарго с Кипра, Анкара предупредила об эскалации

Конгресс США проголосовал во вторник за отмену эмбарго в отношении Кипра, а Турция предупредила, что это изменение многолетней политики станет "опасной эскалацией" напряженности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

Эмбарго наложили в 1987 году с целью предотвращения наращивания вооружения, которое могло препятствовать дипломатическим усилиям по объединению разделенного Кипра. Остров раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения, после переворота, направленного на объединение с Грецией.

Американское решение "не будет иметь никакого другого результата, кроме препятствования усилиям по урегулированию на острове и создания опасной эскалации", - говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел.

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Шаг США был утвержден как часть большого законопроекта о расходах на оборону, который приняли обе палаты Конгресса США, а президент Дональд Трамп, как ожидается, подпишет его.

США угрожают Анкаре последующими санкциями за покупку ракетных систем С-400 в России после изъятия Турции по программе истребителей F-35 в начале этого года.