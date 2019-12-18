Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта. Это будет касаться только граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - говорится в сообщении.

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В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с Российской Федерацией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.