Україна наростила експорт равликів до ЄС

Україна за 9 місяців цього року поставила на європейський ринок 248 тонн равликів, тоді як за весь минулий рік обсяг експорту цієї продукції до ЄС склав 93 тонни.

Про це у середу повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, пише "Європейська правда".

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За два роки збільшилася і кількість вітчизняних підприємств, які мають право поставляти равликову продукцію на ринок Європейського союзу. За результатами третього кварталу в Україні таке право отримали 17 підприємств. У 2018 році їх було всього 5.

Держпродспоживслужба нагадує, що з метою забезпечення безперебійного експорту цієї продукції оприлюднила на своєму сайті міжнародний ветеринарний сертифікат для ввезення з України та Європейського союзу охолоджених, заморожених, в панцирі, приготованих, оброблених, консервованих равликів, призначених для споживання людиною.