У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
На залізничній станції румунського міста Плоєшті зіткнулися два потяги, постраждали 11 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.
Зіткнення сталося близько 16.00 між вантажним потягом, що перевозив цукор, і пасажирським потягом, на борту якого перебували 50 людей.
За попередніми даними, вантажний потяг проігнорував стоп-сигнал і зіткнувся з пасажирським потягом, який прямував з Плоєшті до Бухареста.
В результаті зіткнення декілька вагонів зійшли з рейок.
Залізничний рух як у напрямку Бухареста, так і в напрямку Плоєшті призупинили.
"Про людей дбають. Десять постраждалих забрали "швидкі", ще одного з множинними травмами з допомогою гелікоптера доставлять до Бухареста" - повідомили в інспектораті з надзвичайних ситуацій повіту Прахова.
Повідомляється, що серед постраждалих як пасажири, так і машиніст вантажного потяга.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронні органи.