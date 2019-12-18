В Румынии в результате столкновения поездов пострадали 11 человек
На железнодорожной станции румынского города Плоешти столкнулись два поезда, пострадали 11 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.
Столкновение произошло около 16.00 между грузовым поездом, который перевозил сахар, и пассажирским, в котором находились 50 человек.
По предварительным данным, грузовой поезд проигнорировал стоп-сигнал и столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Плоешти в Бухарест.
В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.
Железнодорожное движение как в направлении Бухареста, так и в направлении Плоешти приостановили.
"О людях заботятся. Десять пострадавших забрали "скорые", еще одного с множественными травмами с помощью вертолета доставят в Бухарест", - сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям жудеца Прахова.
Сообщается, что среди пострадавших – как пассажиры, так и машинист грузового поезда.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.