У Латвії вирує сильний буревій, в одному з міст вітер зламав головну ялинку

У Латвії в середу спостерігається сильний вітер, пориви сягають 27 метрів за секунду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

На даний момент найсильніші пориви вітру були зафіксовані в Вентспілському і Лієпайському порту. У найближчі години вітер, як очікується, посилиться на сході Латвії.

На узбережжі Латвії вітер досяг 26 м/с і перекинув головну різдвяну ялинку міста Вентспілс.

Фотографії зламаного дерева опублікувало Вентспільске комунальне управління. На них видно, що стовбур ялинки переламався біля основи.