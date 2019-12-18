У Латвії вирує сильний буревій, в одному з міст вітер зламав головну ялинку
Середа, 18 грудня 2019, 18:59
У Латвії в середу спостерігається сильний вітер, пориви сягають 27 метрів за секунду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
На даний момент найсильніші пориви вітру були зафіксовані в Вентспілському і Лієпайському порту. У найближчі години вітер, як очікується, посилиться на сході Латвії.
На узбережжі Латвії вітер досяг 26 м/с і перекинув головну різдвяну ялинку міста Вентспілс.
Фотографії зламаного дерева опублікувало Вентспільске комунальне управління. На них видно, що стовбур ялинки переламався біля основи.
Енергетична компанія Sadales tikls повідомляє про те, що по всій території Латвії фіксуються випадки обриву дротів, тому спотерігаються перебої в електропостачанні.
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