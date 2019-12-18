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В Латвии бушует сильный ураган, в одном из городов ветер сломал главную елку

Среда, 18 декабря 2019, 18:59

В Латвии в среду наблюдается сильный ветер, порывы достигают 27 метров в секунду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

На данный момент сильнейшие порывы ветра были зафиксированы в Вентспилском и Лиепайском порту. В ближайшие часы ветер, как ожидается, усилится на востоке Латвии.

На побережье Латвии ветер достиг 26 м/с и опрокинул главную рождественскую елку города Вентспилс.

Фотографии сломанного дерева опубликовало Вентспилское коммунальное управление. На них видно, что ствол елки переломился у основания.

 
 

Энергетическая компания Sadales tikls сообщает о том, что по всей территории Латвии фиксируются случаи обрыва проводов, поэтому наблюдаются перебои в электроснабжении.

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