В Латвии бушует сильный ураган, в одном из городов ветер сломал главную елку

В Латвии в среду наблюдается сильный ветер, порывы достигают 27 метров в секунду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

На данный момент сильнейшие порывы ветра были зафиксированы в Вентспилском и Лиепайском порту. В ближайшие часы ветер, как ожидается, усилится на востоке Латвии.

На побережье Латвии ветер достиг 26 м/с и опрокинул главную рождественскую елку города Вентспилс.

Фотографии сломанного дерева опубликовало Вентспилское коммунальное управление. На них видно, что ствол елки переломился у основания.