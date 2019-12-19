У Барселоні сталися сутички між прибічниками незалежності Каталонії і поліцією

Протестувальники побилися з поліцією перед футбольним матчем "Барселона" і "Реал Мадрид" на стадіоні Камп Ноу в Барселоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тисячі вболівальників на стадіоні Барселони тримали плакати, що закликають іспанський уряд "сісти і поговорити" з тими, хто вимагає незалежності Каталонії.

Матч був відкладений в жовтні через протести проти ув'язнення дев'яти лідерів каталонських сепаратистів.

Перед грою таємна каталонська протестна група "Демократичне цунамі" повідомила в Twitter, що поширить 100 тисяч банерів для вболівальників. Група також порадила вболівальникам принести повітряні кульки і написати на них "послання світу".

Група класифікується іспанськими чиновниками як злочинна організація. У жовтні вона організувала масові протести в аеропорту Барселони і заблокувала головну автомагістраль.

Тисячі протестувальників зібралися біля стадіону, скандуючи "Незалежність" і "Звільніть політв'язнів". Вони зробили імпровізовані барикади, які пізніше були очищені поліцією.

За повідомленнями, в результаті зіткнень постраждали щонайменше 12 осіб.

Матч, відомий як" Ель Класіко", повинен був бути зіграний два місяці тому, але був відкладений через безлади після того, як Верховний суд Іспанії в жовтні засудив дев'ять лідерів каталонських сепаратистів до тюремного ув'язнення строком до 13 років.