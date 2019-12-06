Каталонський пакт буде "в рамках Конституції" - Санчес

Політична угода між Соціалістичною партією Іспанії (PSOE) та каталонськими сепаратистами з Республіканської лівиці Каталонії (ERC) поважатиме Конституцію країни, пообіцяв в.о. прем'єр-міністра Педро Санчес.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Санчес також зобов'язався 10 листопада розкрити деталі майбутньої угоди з ERC, яка може розблокувати політичну ситуацію в Іспанії після виборів.

Будь-яка угода PSOE-ERC "буде в межах закону та публічною" та "відповідатиме Конституції", сказав Санчес у Лондоні, де він брав участь у саміті НАТО. Тим часом, у четвер, у PSOE заявили, що 10 грудня переговорники від ERC та Соціалістичної партії зустрінуться для продовження діалогу.

Підтримка ERC на голосуванні (або утримання) має важливе значення для формування "прогресивної" урядової коаліції між PSOE та лівою партією Podemos.

PSOE партія здобула найбільше місць на виборах - 120. Санчес підписав угоду з Podemos, яка має 35 місць, але вони все ще далекі від необхідної більшості у 176 голосів.