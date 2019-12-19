В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицией

Протестующие подрались с полицией перед футбольным матчем "Барселона" и "Реал Мадрид" на стадионе Камп Ноу в Барселоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тысячи болельщиков на стадионе Барселоны держали плакаты, которые призывают испанское правительство "сесть и поговорить" с теми, кто требует независимости Каталонии.

Матч был отложен в октябре за протесты против заключения девяти лидеров каталонских сепаратистов.

Перед игрой тайная каталанский протестная группа "Демократическое цунами" сообщила в Twitter, что распространит 100 тысяч баннеров для болельщиков. Группа также посоветовала болельщикам принести воздушные шарики и написать на них "послание мира".

Группа классифицируется испанскими чиновниками как преступная организация. В октябре она организовала массовые протесты в аэропорту Барселоны и заблокировали главную автомагистраль.

Тысячи протестующих собрались возле стадиона, скандируя "Независимость" и "Освободите политзаключенных". Они сделали импровизированные баррикады, которые позже были очищены полицией.

По сообщениям, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 12 человек.

Матч, известный как" Эль Классико", должен был быть сыгран два месяца назад, но был отложен из-за беспорядков после того, как Верховный суд Испании в октябре приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов к тюремному заключению сроком до 13 лет.