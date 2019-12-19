Суд ЄС: авіакомпанії несуть відповідальність за шкоду, заподіяну розлитою кавою

Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що авіакомпанії несуть відповідальність за нещасні випадки на своєму літак, навіть якщо інциденти не пов'язані з їх основною діяльністю.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті суду.

Громадянка Австрії подала до суду на австрійську авіакомпанію Niki Luftfahrt після того, як вона обпеклася під час рейсу з Пальми де Майорки до Відня, коли чашка гарячої кави її батька перекинулася зі столика. Не було зрозуміло, що стало причиною інциденту – поламаний столик або вібрація літака.

Авіакомпанія, яка зараз є неплатоспроможною, стверджувала, що інцидент не може вважатися нещасним випадком згідно з міжнародними правилами, оскільки він не пов'язаний з небезпекою, зазвичай пов'язаною з польотом.

Верховний суд Австрії передав цю справу Суду ЄС, який не погодився з авіакомпанією, стверджуючи, що нещасний випадок є "непередбаченою, шкідливою та мимовільною подією" і що міжнародні правила мали на меті встановити сувору систему відповідальності, забезпечуючи справедливий баланс інтересів.

Суд зазначив, що авіакомпанія все ще може подати апеляцію і довести, що пасажир чи третя сторона відповідальна за заподіяну шкоду.