У Британії затримали спільника лондонського терориста

В англійському місті Сток-он-Трент поліція заарештувала колишнього спільника терориста Усмана Хана, який влаштував теракт на Лондонському мосту 29 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

34-річний Назам Хусейн був затриманий за підозрою в підготовці терористичного акту після обшуку за його домашньою адресою.

У 2012 році він, Усман Хан і ще сім осіб були засуджені до тюремного ув'язнення за підготовку вибуху на Лондонській фондовій біржі. Їх випустили на свободу в грудні 2018 року.

За словами представника поліції графства Вест-Мідлендс, поки немає даних про зв'язок між арештом Хусейна і нападом на Лондонському мосту.

29 листопада Усман Хан вчинив напад з ножем в районі лондонського мосту, вбивши двох людей і поранивши трьох. Поліція застрелила його при затриманні.